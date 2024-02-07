Шалимов считает, что Джикия досидит до лета в «Спартаке» и уйдёт

Защитник Георгий Джикия – одна из самых обсуждаемых персон российского футбола в последние дни. Через полгода у него заканчивается контракт со «Спартаком», а будущее футболиста до сих пор не определено.

Бывший футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов считает, что Георгий спокойно «досидит» эти оставшиеся полгода в «Спартаке», а после покинет клуб свободным агентом.

«Джикия не будет продлевать контракт. Он будет достойно вести себя в коллективе, не будет ничего мутить. Будет ждать лета», - говорит Шалимов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Андрей Червиченко предположил, что неудачи «Спартака» в обороне связаны именно с отсутствием Джикии, который очень мало играет в этом сезоне у Гильермо Абаскаля.