Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Спартака» с «Ростовом» на предсезонном турнире (0:3).

- Неожиданный результат?

- Да. Если брать первые 15 минут, все было нормально. Никаких проблем не было. Шла притирка. Но ошибка Максименко повлияла на ситуацию. Что мне не понравилось в дальнейшем, у команды не было мотивации. Если это был бы матч чемпионата, мы бы говорили о том, что это провал. А так даже при счете 0:3 у ребят должны появляться эмоции, жажда борьбы. У меня после этой игры остались только вопросы.

- Может, этот провал вызван тем, что «Спартак» позже остальных вышел из отпуска?

- Это проблема тренера, а не игроков. Это турнир, в котором присутствуют амбиции. Любой тренер все равно готовит команду к турниру: и Карпин, и Абаскаль. Видно, что у «Спартака» есть проблемы. Команда хорошая по подбору игроков, но проигрывать 0:3 «Ростову», у которого совсем другая финансовая составляющая... Футболисты должны относиться к любой игре более серьезно.

- Мы увидели несколько новичков в обеих командах, но наилучшее впечатление произвел Роналдо. Согласны?

- Да. Очень интересный игрок. Отдал голевую передачу. Быстрый парень. Хорошо работает с мячом. Он неплохо проявил себя.

- Как вам Угальде? Чем-то запомнился?

- Как футболист он очень неплохой: быстрый, техничный, хорошо сохраняет мяч. Но по первой игре можно сказать, что это провал, при всем уважении к нему. Понятно, что футбол – командная игра, но хотелось бы больше индивидуальных действий. Конечно сумма, которую за него отдал «Спартак», завышена. Угальде в этом не виноват. Это вопрос к клубу. В общем, игрок интересный, но пока говорить не о чем.

- Идея Абаскаля – чтобы игроки меняли позиции на поле. Как вам это новшество?

- В нашу бытность это считалось нормой. Если что-то не получается, тренер всегда просил поменяться флангами. Здесь другая ситуация. Хромали командные действия. Хотя «Спартак» есть «Спартак». Был неплохой контроль мяча, но выделить что-то сложно. А «Ростов» знает свою игру, на что он может рассчитывать, плюс индивидуальные действия.

- Выход на поле Глушакова говорит о том, что он может подписать контракт с «Ростовом»?

- Есть более работоспособные ребята. Если он готов быть дядькой, который скрепляет команду, показывает свои лучше качества, как ветеран, это неплохой вариант. Понятно, что Глушаков уже не тот, что был в двадцать лет, но опыт есть, и он нужен команде. Если Карпин видит, что Денис приносит пользу в коллективе, почему не подписать с ним контракт? Если договорятся – будет замечательно. Просто Денису нужно привыкнуть к тому, что он не будет футболистом стартового состава, а станет выходить, когда нужна будет помощь команде.

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- Снова мы увидели ошибки в обороне. Максименко и Селихов пропустили свои мячи. Может не просто так команда ищет нового голкипера?

- Что касается Селихова, он пропустил после потрясающего по исполнению удара. Вопросов нет. Но «Спартаку» в любом случае нужен вратарь для конкуренции, мотивации. Были разговоры про Агкацева, Лантратова, Ломаева. Если придет кто-то постарше, это будет интересный вариант. Команде нужен первый номер, который полностью закроет эту позицию.

Елена Григорьевская