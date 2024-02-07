​Глава совета директоров «Спартака»: У команды всегда стоит цель выиграть РПЛ и Кубок России

В среду «Спартак» огорчил своих болельщиков крупным поражением от «Ростова» (0:3) на зимнем турнире Российской премьер-лиги. После игры с журналистами пообщался Александр Матыцын – глава совета директоров «красно-белых».

- Сохраняется ли цель взять чемпионство и кубок?

- Такая цель стоит всегда у команды. Надо работать, надо стремиться. Будем работать и стремиться. Вы же всё видели сегодня. Результат налицо.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара», располагающегося на вершине, «красно-белые» отстают на восемь зачётных баллов.

​В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Абаскаля после крупного поражения