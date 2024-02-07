Мор уверен в краткосрочном контракте Глушакова с «Ростовом»

Опытный 37-летний хавбек Денис Глушаков проводит эти зимние сборы с «Ростовом». Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор уверен, что Глушаков подпишет с дончанами краткосрочное трудовое соглашение в будущем.

«Глушаков однозначно не помешает «Ростову». Им не хватает опытных футболистов. Он показал хорошую физическую готовность. Мой прогноз, что Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», - заявляет Мор телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков сейчас – свободный агент, ранее Денис покинул костромской «Спаратк», в котором выступал в первой половине текущего сезона в рамках Второй лиги.