Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Георгий Джикия хочет остаться в «Спартаке».

«Я думаю, что это правильное решение. Джикия же понимает, что он может играть. Тут только вопрос в психологическом настрое Георгия. Но мне кажется, переживать тут не стоит, поскольку уйти через полгода может бесплатно. А я думаю, что большинство команд от услуг Джикии не откажутся. Спрос на него будет высоким. Не знаю, будет ли Джикия играть в «Спартаке», но он точно будет стараться. Сложности могут быть, но Георгию нужно стараться держать себя в форме.

Возможно, Георгий и останется в «Спартаке». Тем более, неизвестно, останется ли Абаскаль. То, что у Абаскаля был конфликт с Джикией, это сто процентов. Тут видно, что они не нашли общий язык. Потому что в сборной Джикия же показывает крутую игру», - сказал Деменко.