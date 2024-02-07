Червиченко назвал причину провальной игры Максименко с «Ростовом»

Вечером среды «Ростов» всухую разгромил в товарищеском матче московский «Спартак». Первый гол «красно-белым» привёз голкипер Александр Максименко, который вышел с мячом далеко от своей штрафной площадки и потерял спортивный снаряд. После потери ворота «Спартака» дальним ударом поразил Евгений Чернов – в ворота Максименко за столь короткий срок вернуться не успел.

«Был бы Джикия на поле, такой ошибки бы не было. Максименко бы чувствовал себя уверенней. Вратарю должны помогать и страховать его. Да, Максименко привез гол, но проблемы «Спартака» в обороне начинаются из‑за отсутствия Джикии», - говорит Червиченко для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Червиченко рассказал, как оценил игру новичка «Спартака» Манфреда Угальде в минувшем матче. Спойлер: никак.