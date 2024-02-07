Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Ростовом» на предсезонном турнире, в котором москвичи крупно уступили 0:3.

- Удивлены таким результатом матча?

- На сборах все бывает. «Ростов» забивал потрясающие мячи. Можно сказать, что у одной команды получалось все, а второй в атаке игра не удалась. Я не ожидал чего-то сверхъестественного от игры «Спартака», так что у меня нет разочарования. Тем более, команда Абаскаля вышла против подготовленного соперника, потому что ростовчане раньше начали сборы. Они выглядели свежее и сильнее, особенно в первом тайме. Никакой трагедии для москвичей нет.

- Снова мы увидели ошибки в обороне. Почему не удается решить эту проблему?

- Тут все в комплексе, потому что оборона – это и линия полузащиты тоже, плюс фланговые футболисты. Видимо, Абаскаль стал наигрывать новую тактику в два нападающих. Фланговые игроки не успевали перекрывать, плюс центральная зона хромала, потому что все мячи забивались именно оттуда. Поэтому тактика была новая, а игровых связей пока нет. Нужно над этим работать, а времени мало. Когда единственным нападающим был Соболев – было все понятно. А сейчас этого нет. Может быть, Абаскаль вернется к прежней тактике, ведь в атаке даже моментов не было.

- На днях была информация, что «Спартак» ищет вратаря. В свете игры Максименко, который ошибался, можно сделать вывод, что новый голкипер необходим «Спартаку»?

- Супервратарей нет. Те ребята, которых «Спартак» якобы хотел взять, ничуть не сильнее. А Максименко и Селихов уже опытные, они притерлись. Все вратари играют с ошибками. Не думаю, что эту позицию в команде можно назвать слабой. Просто тренер сейчас «плывет». Он не знает, что делать. Сегодня играло чуть ли не 22 человека, и Абаскаль не знает, кто у него основные футболисты. Я даже не представляю, по какой тактике он будет играть. Сложности есть и пора определяться с составом, чтобы его наигрывать. Первый матч будет с «Зенитом», и если «Спартак» собирается бороться за медали – надо достойно сыграть. А питерцы сейчас в хорошем состоянии.

- Как вам Угальде?

- Пока оценить его сложно. Он старался, но я не понял центральный это нападающий или фланговый. Пока не вижу, как команда будет его использовать. В центре нападения предпочтительнее выглядит Соболев. Учитывая подбор фланговых игроков, которые есть в «Спартаке». Пока Угальде меня не впечатлил. Он является темной лошадкой, причем дорогой.

- Какое впечатление оставил «Ростов»? Роналдо понравился?

- Ростовчане в хорошем состоянии, они мне понравились. Все новички, которых мы сегодня увидели, картины не испортили. Но у «Ростова» есть костяк команды, с этим все в порядке.

- Выход на поле Глушакова говорит о том, что он может подписать контракт с «Ростовом»?

- Я бы подписал. Он ничего не испортит. Наверняка в раздевалке будет помогать молодежи, которой в команде много. Ему надо нормально завершить карьеру в «Ростове». Он поможет клубу даже как играющий тренер.

Елена Григорьевская