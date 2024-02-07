​Джикия отреагировал на последние новости о его будущем

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не стал обсуждать с журналистами своё будущее после поражения команды от «Ростова» (0:3) на зимнем турнире РПЛ. Капитан «красно-белых» дал понять, что даст комментарии позже.

«Поговорим обязательно спокойно. С новым годом всех», - сказал Джикия на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Бухтельная».

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца сезона. В первой части чемпионата защитник потерял твёрдое место в основном составе. Ранее агент Вадим Шпинёв сказал, что контракт Джикии продлён не будет, если Гильермо Абаскаль останется тренером.