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Карпин: «Первые 25 минут - катастрофа»

07 Февраля 2024 • 22:04 Комментировать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча со «Спартаком» (3:0).

- Вы довольны сегодня? Если да или нет, то чем?

- Больше недоволен, чем доволен. Причем здесь победа?! Эти победы даром никому не нужны, тем более сейчас. Можно даже выиграть в чемпионате 3:0, но играть не лучшим образом. Помню, мы играли с «Динамо», выиграли 2:0, два раза дошли до ворот, забили и ничего не пропустили. Хотя моментов у наших ворот было предостаточно. Тогда я был недоволен всем, так же как и сегодня первым таймом, первыми 25 минутами, я там недоволен всем абсолютно. Сидели на своей половине поля и оборонялись более-менее нормально. Всё остальное - катастрофа.

- Даниил Глебов в перерыве сказал, что они решили сегодня попрессинговать по-другому, потом Валерий Георгиевич подбежал и сказал: «Давайте, как раньше». Поясните, что там было по-новому, к чему вы вернулись?

- Вам на теории надо быть часа три, чтобы понять, что это такое. Другая структура прессинга была, да. Прессинг как раз получался. Дело  не в изменениях. Не получалась игра с мячом.

- Как случился переворот от катастрофы к двум голам в конце первого тайма?

- Голы случайные, что там говорить? Второй еще может быть. Мы там после прессинга отобрали и сыграли вперед быстро. А первый гол - больше случайность.

- Есть резюме по новичкам? Сахо теперь больше сыграл, чем в первый раз. Роналдо. Можете обрисовать их перспективы?

- На данный момент они скорее игроки основы, но за две недели, за три недели всё может измениться в обратную сторону, на 360 градусов. Мелёхин у нас не играет первый матч после перерыва. Так что Сахо - претендент на его место, например.

- Эти победы, пусть они при содержании игры ничего не значат, они могут как-то команду стимулировать, дать какие-то новые эмоции?

- Так точно не рассматриваю. Эмоции или какие-то новые силы придаются от побед или набора очков в чемпионате. На сборах это просто работа.

- Насколько то, что запланировали, удалось реализовать, насколько это получается?

- Нельзя оценивать, что получается, что не получается. Я не могу всю игру оценить и сказать, вот всё получилось. На сколько процентов там? Первые 25 минут вообще ничего не получилось из того, что хотели. В последние 20 минут более-менее, ок. Второй тайм? Надо учитывать соперника, сопротивление. Во втором тайме у «Спартака» вышли другие футболисты, они вышли на неделю позже нас, поэтому состояние физическое тоже разное у нас и них. Оценивать вообще ничего не надо. Вы что-то любите оценить, результат какой-то.

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- У вас завтра по разновидности тенниса турнира. Вы с Виктором Онопко в паре. Там вы всех порвете?

- Без понятия, не знаю. У нас в Ростове нет кортов для баттла. Мы приехали сюда, здесь корты есть в отеле. А до этого год не играли. Я знаю, что готовились абсолютно все. Есть корты в Екатеринбурге и Казани, в Питере и Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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