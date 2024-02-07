​В «Спартаке» высказались о будущем Джикии

Александр Матыцын, который возглавляет совет директоров в «Спартаке», после поражения от «Ростова» (0:3) в беседе с журналистами высказался на тему будущего защитника Георгия Джикии.

Стоит напомнить, что ранее агент Джикии исключил продление контракта при сохранении Гильермо Абаскаля на тренерском мостике. Действующий контракт 30-летнего футболиста рассчитан до конца сезона.

- Что будет с Джикией?

- Всё хорошо будет.

- Останется ли Джикия?

- Это зависит от разных факторов. Джикия – капитан и символ нашей команды. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану.

- Предложен ли Джикии контракт?

- Я ничего не могу сказать.