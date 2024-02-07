Абаскаль назвал оптимальную позицию Промеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Ростовом» (0:3).

- У нас была дискуссия об оптимальной позиции для Промеса. Для вас это слева, где он играл большую часть сезона, или, как сегодня, в паре нападающих?

- Между линий. Свобода ему нужна между линиями. Это тот игрок, который хорошо понимает движение и пространство. Он умеет уходить как направо, так и налево. Конечно, он больше налево уходит, создает ту же опасность. Он создает для партнеров много моментов и пространства.

- Насколько на этом турнире для вас важен результат, или летали на первом месте?

- Конечно, нам важен настрой, с которым команда выходит, с которым команда играет. Потому что есть какие-то детали, которые не работают сейчас, у нас будет время, чтобы их исправить. Лучше, чтобы они сейчас произошли, чем потом.

- На какую позицию нужно срочно купить новичка?

- Я абсолютно доволен тем составом, который есть, той работой, которая была проделана, и тем набором футболистов, который есть сейчас. Мы уже 18 месяцев работаем с молодыми ребятами, которые в прошлом сезоне получили хороший опыт. Конечно, сейчас нужно улучшать наше место. Есть задачи и давление. Это не так, как было до этого. Тем не менее, это большой проект, с которым мы продолжаем и идем вперед. Повторюсь, по покупкам - я полностью доволен составом, который есть.