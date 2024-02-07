​В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Абаскаля после крупного поражения

В среду «Спартак» крупно, со счётом 0:3, проиграл «Ростову» на зимнем турнире Российской премьер-лиги. После игры глава совета директоров московского клуба Александр Матыцын ответил на вопрос о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

- Кредит доверия к тренеру большой?

- Я не могу комментировать…

- Клуб даёт ему строить команду на будущее?

- Я не могу комментировать данный вопрос в настоящее время.

Добавим, что после первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Абаскаля отстаёт на восемь очков.