Абаскаль - о поражении от «Ростова»: «Команда находится под нагрузками»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Ростовом» (0:3).

- Какую информацию вы сегодня получили, исходя из содержания игры и счета?

- То, чего мы не ожидали по этой игре от соперника, - это настолько низкого блока, что соперник будет обороняться так низко. Мы же в свою очередь недостаточно хорошо двигали мяч, нам нужно было больше его двигать, чтобы создавать пространство. Потому что когда ты играешь против соперника, который обороняется в таком стиле, нужно больше движения. Нам сегодня этого не хватило. Плюс мы сами допустили непростительные ошибки, соперник нас за них наказал. У нас тоже было два момента во втором тайме, когда мы могли наказывать соперника. Тем не менее, мы своими моментами не воспользовались. В итоге счет такой.

Мы хорошо знаем соперника, «Ростов». Если мы посмотрим на нашу последнюю с ним игру, то тот прессинг, который делает эта команда, каждый с каждым, мы хорошо создавали пространство. Сегодня нужно понимать и учитывать, что это третья неделя, когда команда находится под нагрузками. Нет той свежести, передачи тоже не идеальные. Сегодня нам это сделать не удалось, что удавалось прежде в матчах с «Ростовом».

- Ваше резюме по игре Угальде? Что он сделал и не сделал из того, что вы от него ждете?

- Как я уже говорил перед матчем, все равно нужно время для того, чтобы сыграться, найти эту синергию с партнерами. Сегодня тоже были определенные хорошие моменты. В нескольких эпизодах он хорошо ускорял игру за счет хорошего приема мяча. Потом был момент, когда он на Зорина отдавал. Ему нужно время.