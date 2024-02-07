Миранчук отреагировал на звание лучшего игрока января в «Аталанте»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отреагировал на своё свежее достижение – россиянин признан лучшим игроком бергамасков по итогу прошедшего января.

«Спасибо всем, всех обнимаю!», - написал Алексей по-итальянски в своих соцсетях.

Напомним, что Миранчук в минувшем зимнем месяце смог отличиться за свой клуб двумя голами и тремя голевыми передачами, сыграв в пяти встречах.

В «Аталанте» Алексей с 2020 года, его контракт с бергамасками рассчитан до середины лета 2025 года. Отметим, что в первые месяцы текущего сезона Миранчук очень мало играл в составе у Джан Пьеро Гасперини и почти не отличался голевыми действиями.

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