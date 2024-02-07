Денисов: «Большое количество раз не могли выйти из обороны»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Ростовом» (0:3).

- Что произошло с командой? Интересуют моменты с прессингом «Ростова», потому что казалось, что с этим были проблемы.

- Да, вышли на второй тайм. Не знаю, сколько раз, но большое количество раз не могли выйти из обороны, хотя хотели это сделать. Было много длинных передач, не могли зацепиться. Это была, наверное, главная проблема в начале второго тайма.

- Вы несколько раз смещались в середину во время розыгрыша, потому что там возникали проблемы.

- Да, я смещался в центр, чтобы создать там лишнего игрока и разыграть через себя. Вроде прошло, но не было продвижения вперед. Не могу занести это прямо в актив.

- Для нас главный вопрос сегодня: «Ростов» в плане функционалки на данный момент готов лучше «Спартака»?

- Тяжело судить, потому что поначалу, а я смотрел первый тайм со скамейки, казалось, что нет, не лучше. При этом во втором тайме они нас напрягали и было тяжело выйти из обороны. Поэтому не могу сказать точно.