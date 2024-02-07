Борис Игнатьев предрекает «Спартаку» лишь борьбу за третье место

Знаменитый отечественный тренер Борис Игнатьев не думает, что потенциал «Спартака» в текущем сезоне выше борьбы за третье место Российской премьер-лиги.

«Думаю, «красно-белые» будут бороться с «Локомотивом» и «Динамо». Эти клубы имеют шансы участвовать в конкурентной борьбе. А «Зенит» и «Краснодар» уже определились с первым и вторым местами. Чувствуется по их селекции и тренировочному процессу», - говорит Игнатьев для Betonmobile.

«Спартак», напомним, и в прошлом сезоне занял по его итогам третью строчку, уступив первые две «Зениту» и набравшему отличный ход под конец столичному ЦСКА.

На данный момент у «Спартака» 30 очков и чистое пятое место таблицы РПЛ по итогу 18 сыгранных туров.