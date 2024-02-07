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Юсупов назвал сильнейших легионеров, с которыми играл

07 Февраля 2024 • 21:31 Комментировать

Опытный центральный полузащитник «Сочи» Артур Юсупов назвал трёх самых сильных легионеров РПЛ, с которыми ему довелось поиграть в одной команде. Ими оказались два в прошлом игрока «Зенита» и один экс-форвард московского «Динамо».

«Сразу Халк и Витсель, однозначно! Третий — Кевин Кураньи, возможно», - говорит Юсупов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что бразилец Халк и бельгиец Аксель Витсель на протяжении нескольких лет с 2012 года выступали в составе питерского «Зенита», а немец Кевин Кураньи являлся форвардом московского «Динамо».

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Халк Кевин Кураньи Артур Юсупов Аксель Витсель ещё теги
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