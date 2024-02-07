Безголевой Угальде, ассист Роналдо и новый ляп Максименко: «Спартак» испытал разгром от «Ростова» Карпина

В открытом товарищеском матче московский «Спартак» сыграл против «Ростова», который тренирует Валерий Карпин.

«Спартак» выиграл прошлогодний Winline Зимний кубок РПЛ и снискал тогда много положительных отзывов. Но в официальных матчах потом у «красно-белых» привычно пошла иная картина. Так что в любом случае болельщикам «Спартака» надо осторожно относиться к выступлению своей любимой команды в товарищеских турнирах.

«Спартак» поздновато вышел из зимнего отпуска – 19 января. Возможно, Абаскаль сделал так специально, учитывая прошлый опыт. Первый контрольный матч в 2024 году «красно-белые» провели только 2 февраля. То была игра с «Торпедо. Она оказалась закрытой, и спартаковцы одержали там победу 3:2.

«Ростов» же в предыдущих товарищеских матчах разгромил «Динамо» из Самарканда, выиграл у московской «Родины» и победил «Шабаб Аль-Ахли» уже на зимнем турнире РПЛ. Против «Спартака» у «Ростова» вышли два новичка – Умар Сако и Роналдо. По медицинским причинам не смогли сыграть за донскую команду Лангович и Азнауров.

На двенадцатой минуте Зиньковский приложился обводящим ударом, и мяч проследовал рядом с правой девяткой ворот Песьякова. Передачу Антону отдал Манфред Угальде. Нельзя сказать, что он дебютировал за «Спартак», поскольку он уже играл в матче с «Торпедо». А вот Александр Соболев не попал в заявку «красно-белых» из-за микротравмы.

Как ещё «Спартак» мог забить в первом тайме? Медина ударял со штрафного – не переиграл Песьякова. Медина навешивал на Промеса, который в борьбе с Сако попал головой в правую штангу. Между этими эпизодами свою возможность не реализовал «Ростов», когда Роналдо пробил выше створа после передачи Комличенко.

А потом уже пошли реальные голы. В конце первого тайма «Ростов» просто разрывал «Спартак». Зачем-то напортачил за пределами своей штрафной площадки Максименко. Вратарь «красно-белых» уже овладел мячом, но подарил его Вахании. Тот поделился сферой с Евгением Черновым, который чётко закинул мяч издали в ворота без голкипера (0:1).

Одного пропущенного гола в первом тайме «Спартаку» оказалось мало, и он устроился на второй. Зиньковский потерял мяч на своей половине, а Комличенко получил его на подступах к штрафной от Роналдо и пробросил в левый угол, пока Максименко находился в прострации (0:2). Попал бы низом Комаров с левого полуфланга в дальний угол – стало бы и 0:3.

Крупный счёт едва не оформился на старте второго тайма. Комаров со штрафного приложился в дальний угол, где Селихов отразил мяч. В перерыве у «Спартака» произошло десять замен. Вступил в игру в том числе Джикия, про контракт которого в последние дни столько пересудов. С первого тайма остался у команды Абаскаля на поле только Угальде, который был заменён на 67-й минуте.

За четверть часа до этого Угальде и Зорин могли размочить счёт. «Ростов» потерял мяч на своей половине, и ему повезло не пропустить. Угальде не стал бить сам с левого полуфланга и покатил к центру на Зорина. Удар того был накрыт, и мяч вернулся к Угальде, который не смог толком нанести добивание.

По истечении часа игры блестящим голом отметился Щетинин. Получив пас от Комарова, он примерно с линии штрафной ввернул круглого в правую девятку (0:3). Тут уж вратаря спартаковцев вряд ли обвинишь – Селихову было трудно достать такой мяч, а вот Максименко в первом тайме явно мог не пропускать ни первый, ни второй гол.

Никак «Спартак» не показал, что готов переломить ход игры. Возможно, он не набрал ещё нужную форму. У «Ростова» появился на замену египетский новобранец эль-Аскалани. «Красно-белые» не сподобились даже на гол престижа. Они теперь точно не обгонят «Ростов» по очкам на Зимнем кубке РПЛ, поскольку донской клуб набрал шесть баллов в двух матчах.

9 февраля «Спартак» сыграет с эмиратским «Шабабом Аль-Ахли», а 14 февраля встретится с казахстанским «Кайратом», против которого «Ростов» выйдет на поле 11 февраля. Таково оставшееся расписание Winline Зимнего кубка РПЛ, половина которого уже канула в Лету.

Кирилл Иванцов