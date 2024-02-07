Бывший тренер «Спартака» уверен, что «красно-белым» нужен более классный голкипер

Валерий Клеймёнов, бывший тренер вратарей московского «Спартака» считает, что «красно-белым» необходимо обзавестись сильным голкипером, так как нынешние вратари «красно-белых» не обладают должным классом.

«Не хочу обидеть нынешний вратарей: Селихову, Максименко и Свинову есть куда расти. Никто из этих троих не обладает таким классом, чтобы провести 15 игр без ошибок», - говорит эксперт для «Чемпионата».

По мнению Клеймёнова, полевым игрокам необходимо знать, что на последнем рубеже у команды стоит надёжный вратарь.

Прямо сейчас «Спартак» проводит товарищеский матч с «Ростовом» на товарищеском турнире. Не без вратарских ошибок «красно-белые» пропустили три гола.