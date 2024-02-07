«Ростов» громит «Спартак» в очной товарищеской встрече

«Ростов» не останавливается и в игре против московского «Спартака» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ доводит своё преимущество до разгромного – 3:0.

Автором третьего гола дончан на 62-й минуте стал Кирилл Щетинин. Дончанам удалась длительная позиционная атака после которой Щетинин с левого угла штрафной наносит неотразимый удар в дальнюю "девятку" ворот «красно-белых».

Напомним, что ранее ближе к концу первого тайма в составе дончан отличились Евгений Чернов и Николай Комличенко.

Следить за дальнейшими событиями матча можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал.