​На зимнем турнире РПЛ могли быть нарушены правила футбола

Во вторник на зимнем турнире Российской премьер-лиги встречались «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат». Любопытно, что футболист казахстанской команды Ян Труфанов отыграл пять минут с камерой. Таким образом, болельщики смогли посмотреть футбольный матч от первого лица, что, конечно, очень необычно и интересно.

Проблема в том, что размещение камеры запрещено правилами футбола. На этот момент обратил внимание журналист Александр Бобров, являющийся экспертом из области судейства.

«Странно. Официальный международный турнир с участием профессиональных клубов. Судья должен соблюдать правила ИФАБ и ФИФА. Но... игрок бегает с камерой. Прикольно...» - написал Бобров в своём телеграм-канале.

В среду на турнире РПЛ играют «Спартак» и «Ростов», следить за матчем можно в текстовой трансляции.