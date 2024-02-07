Умяров – об Угальде: «Сразу видно, настырный и боевой»

Наиль Умяров, полузащитник московского «Спартака» оценил своего нового одноклубника. Речь идёт про костариканского форварда Манфреда Угальде – этой зимой он перешёл в «Спартак» из нидерландского «Твенте».

«Сразу видно, что достаточно настырный и боевой нападающий. Хочется пожелать ему как можно скорее влиться в коллектив и забивать как можно больше», - делится Умяров для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» с Угальде в составе сейчас проводит товарищеский матч против «Ростова» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.

Следить за ходом матча можно в текстовой трансляции на нашем портале. Несколько минут тому назад стартовал второй тайм.