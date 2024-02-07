«Ростов» уверенно ведёт у «Спартака» к перерыву очного матча

Московский «Спартак» и «Ростов» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ проводят свой товарищеский матч. И к концу первого тайма счёт на табло для столичной команды весьма разочаровывающий – 0:2.

Два своих гола дончане оформили после 30-й минуты матча и за две минуты - на 39-й и 41-й минутах. Автором первого стал Евгений Чернов после грубейшей ошибки голкипера спартаковцев Александра Максименко, а второй гол в составе «Ростова» оформил форвард Николай Комличенко.

Следить за дальнейшими событиями этой игры на товарищеском турнире в ОАЭ в формате текстовой трансляции можно на нашем сайте. Впереди второй тайм!