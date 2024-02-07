Играющий в ОАЭ Бакаев посетил матч родного «Спартака»

Вечером среды московский «Спартак» проводит товарищеский матч с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.

Бывший игрок и воспитанник «красно-белых» Зелимхан Бакаев решил посетить игру своего бывшего клуба. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на фото Бакаева на трибунах от Андрея Панкова.

Бакаев ушёл из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года, однако в Питере у Сергея Семака Зелимхан проиграл конкуренцию и получал мало времени в основе. В итоге в летнее трансферное окно Бакаев перебрался в клуб из ОАЭ в рамках аренды и имя этой команды – «Аль-Вахда».

Следить за текстовой трансляцией игры «Ростова» и «Спартака» можно на нашем портале, к концу первого тайма дончане уверенно ведут – 2:0.