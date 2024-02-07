«Спартак» пропустил от «Ростова» из-за грубой ошибки от Максименко

Ближе к концу первого тайма матча «Спартака» и «Ростова» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ открыт счёт. Его автором стал Евгений Чернов, защитник дончан.

Случилось это после того, как страж ворот «Спартака» Александр Максименко слишком далеко вышел из ворот, потерял мяч после отбора от Ильи Вахании. Тот уверенно отдал мяч Чернову, который расстрелял ворота сделавшего ошибку голкипера.

Напомним, что следить за ходом матча «Спартака» и «Ростова» можно на нашем портале в текстовой трансляции. К концу подходит второй тайм, а дончане, кажется, нашли свою игру и оформили ещё один гол в ворота москвичей.