​Спартаковец Мелёшин подписал контракт с клубом из Беларуси

Нападающий Павел Мелёшин переходит из московского «Спартака» в минское «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 19-летний футболист уже подписал контракт с белорусским клубом.

«Динамо» арендует воспитанника «Спартака» на сезон-2024. При этом летом у «красно-белых» будет возможность досрочно вернуть футболиста.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Павел Мелёшин поучаствовал в восьми официальных матчах «Спартака». В них форвард записал на свой счёт один гол, расписавшись в воротах «Пари НН» в августовском матче группового этапа Кубка России.