Болельщики «Спартака» адресовали Карпину заряд

Болельщики московского «Спартака» во время товарищеского матча на сборах против «Ростова» адресовали главному тренеру дончан Валерию Карпину заряд.

«Валера Карпин! Валера, с днюхой!», - раздавалось от болельщиков «красно-белых» на арене.

Напомним, что на прошлой неделе, 2 февраля Валерию Георгиевичу исполнилось 55 лет. Будучи футболистом с 1990 по 1994 годы, Карпин играл в составе «красно-белых», а с 2009 по 2012 и с 2012 (с небольшим перерывом) по 2014 годы тренировал московский клуб.

Текстовая трансляция матча «Спартак» - «Ростов» проходит прямо сейчас на нашем портале, идёт второй тайм.