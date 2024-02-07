Алаев, Юран и Баста посетили матч «Спартака» и «Ростова»

Матч московского «Спартака» и «Ростова» в рамках товарищеского Winline Кубка РПЛ собрал немало знаменитостей. Так, игру посетили президент РПЛ Александр Алаев и главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

«Вип гостей почти больше, чем зрителей. Здесь и всё высшее руководство «Спартака», и Юран, и Алаев. А также агенты, Амиран Сардаров, Анастасия Мыскина, Баста и остальной бомонд», - пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков в своём телеграм-канале.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча «красно-белых» и «жёлто-синих» можно на нашем портале. На данный момент идёт середина первого тайма матча, счёт команды ещё не открыли.