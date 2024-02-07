Гладилин: Сложно сказать, усилит ли Помазун «Спартак»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, может ли вратарь «Урала» Илья Помазун усилить «красно-белых».

Напомним, Помазун выступает за «шмелей» на правах аренды, его контракт принадлежит ЦСКА.

Ранее появилась информация, что «Спартак» заинтересован в приглашении 27-летнего Помазуна.

«Здесь сложно сказать, вратарская работа такая. Там два опытных вратаря, и уже давно играют. Какие тут претензии, мне сложно сказать. Претензии есть к игре команды, а к игре вратарей у меня претензий нет», — приводит слова Гладилина «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Помазун провел 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и шесть раз сыграл «на ноль».