Наумов уверен, что Чалову интересен переезд в Европу

Николай Наумов, бывший президент столичного «Локомотива» прокомментировал ситуацию вокруг нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. Форвард пока что не продлил свой контракт с армейским клубом, а истекает соглашение уже скоро – летом 2024 года.

«Он уровень ЦСКА не перерос. У «армейцев» солидная команда, она входит в топ-5 РПЛ. Не перерос, но он мечтает поиграть в Европе, ведь он уже был в «Базеле», но, видимо, остался чем-то не удовлетворён и хочет попробовать свои силы снова», - говорит Наумов Vprognoze.ru.

Наумов добавил, что ещё одной мотивацией Чалова сменить клуб на европейский может возможность легче перебраться в топовый клуб.

«Там ты всё-таки на виду, а здесь за нашим футболом скауты вряд ли смотрят из-за блокады финансовой», - заключил Наумов.

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