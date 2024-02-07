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Президент «Спартака»: Джикия останется в клубе

07 Февраля 2024 • 19:42 Комментировать

Президент московского «Спартака» Александр Матыцын ответил на вопрос о возможном уходе капитана и защитника команды Георгия Джикии.

— Останется ли Джикия в «Спартаке»? Конечно. Агент сказал, что он не останется? Тогда мы это дело обсудим с агентом, — сказал  Матыцын на видео, опубликованном в телеграм-канале «РБ Спорт».

Напомним, ранее агент Джикии заявил, что его клиент вряд ли останется в «Спартаке», если Гильермо Абаскаль продолжит тренировать команду.

Трудовой договор 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до конца мая этого года.

После 18 туров «красно-белые» занимают пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.

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