Юсупов вспомнил причину ухода из «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов с 2015 по 2018 годы числился игроком питерского «Зенита». Спустя несколько лет Юсупов вспомнил те времена и рассказал, почему действительно решил покинуть команду из Северной столицы.

«При Мирче Луческу я стал меньше играть. По весне уже играл более‑менее играл, но на следующий год он ушел из клуба. И я при первой же возможности тоже ушел. Потому что я реально не мог сидеть больше на замене», - говорит Юсупов «Матч ТВ». Футболист добавил, что всегда стремился играть первые роли в командах, где был.

Напомним, что Юсупов играет в своём нынешнем клубе, «Сочи» уже довольно давно – с 2020 года. Ранее Юсупов защищал в карьере цвета таких клубов как «Химки», московское «Динамо», «Ростов».