Сёмин: У Файзуллаева есть все шансы, чтобы заиграть в Европе

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Баварию».

Ранее появилась информация, что 20-летний футболист находится в шорт-листе мюнхенского клуба.

«Мне он очень нравится. Есть ли у него шансы заиграть в топ-клубе в Европе? Конечно, есть, он — один из лучших в нашей лиге», — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт».

Как признался специалист, для него не будет ничего удивительного, если Файзуллаев перейдет в большой европейский клуб.

В текущем сезоне Файзуллаев принял участие в 18 матчах за ЦСКА, в которых забил два мяча и записал на свой счет девять результативных передач.