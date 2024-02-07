В «Ростове» хотят получить деньги от Норманна

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации с бывшим полузащитником команды Матиасом Норманном.
Напомним, ранее 27-летний хавбек в одностороннем порядке решил расторгнуть трудовой договор с «Ростовом», однако ФИФА обязала норвежца выплатить клубу 2,9 миллиона евро.
Функционер заявил, что клуб не общался с Норманном после решения суда.
«Насколько мне известно, была подана апелляция, которая будет рассмотрена в мае. Мы планируем довести дело до конца и обязательно получить деньги от Норманна», — приводит слова Арутюнянца Sport24.
Напомним, Норманн принадлежал «Ростову» с 2019 по 2023 год. За это время он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет восемь ассистов.
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