В «Ростове» хотят получить деньги от Норманна

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации с бывшим полузащитником команды Матиасом Норманном.

Напомним, ранее 27-летний хавбек в одностороннем порядке решил расторгнуть трудовой договор с «Ростовом», однако ФИФА обязала норвежца выплатить клубу 2,9 миллиона евро.

Функционер заявил, что клуб не общался с Норманном после решения суда.

«Насколько мне известно, была подана апелляция, которая будет рассмотрена в мае. Мы планируем довести дело до конца и обязательно получить деньги от Норманна», — приводит слова Арутюнянца Sport24.

Напомним, Норманн принадлежал «Ростову» с 2019 по 2023 год. За это время он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет восемь ассистов.