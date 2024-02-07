В среду в рамках зимнего турнира РПЛ пересекутся «Спартак» и «Ростов». Незадолго до начала игры ростовский клуб представил нескольких зимних новичков. В их числе – нападающий Роналдо, купленный в январе у болгарского «Левски».

Роналдо получил от президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца игровую футболку с номером 7.

Стоит отметить, что на протяжении почти всей своей карьеры под седьмым номером выступает звёздный Криштиану Роналду.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.