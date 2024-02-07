Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об уходе ветеранов из российских команд.

«Это касается всего российского футбола прежде всего. Я не смогу вспомнить, кого у нас достойно проводили, чтобы человек доиграл до конца и устроили ему какие-то проводы. Всегда как-то не очень хорошо прощаются. К сожалению, это так.

Конечно, нам нужно это исправлять. Традиции – это важно. Когда ты с благодарностью к человеку относишься, это видят болельщики и это объединяет команду. Конечно, нужно исправлять эту ситуацию», — сказал Балахнин.

Чемпионат России возобновится 1 марта 2024 года матчем 19-го тура «Ростов» - «Крылья Советов».