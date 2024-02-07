Юсупов – о тренировках Черчесова: «Просто запредельные, было нечем дышать»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил тренировки под руководством Станислава Черчесова. Знаменитый тренер и футболист пересекались в 2014-2015 годах в московском «Динамо» - тогда Станислав Саламович оставил «Амкар» и возглавил «бело-голубых» во второй части сезона-2013/14.

«Когда из «Амкара» он пришел в «Динамо», сразу объяснил, что надо работать, пахать. Тренировки были запредельные, было нечем дышать. Он всегда одинаковый. А не так, что один месяц он такой, а через месяц другой», - вспоминает Юсупов для телеканала «Матч ТВ».

На данный момент Черчесов вот уже более полугода никого не тренирует, хотя сватают специалиста во многие клубы и даже национальные сборные.