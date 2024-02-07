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Агент оценил шансы Джало на переход в «Краснодар»

07 Февраля 2024 • 18:52 Комментировать
Браге
...
Сандвикен
10.02 15:30

Агент Энди Бара, представляющий интересы вингера «Браги» Альваро Джало, высказался о возможном переходе игрока в «Краснодар».

«Альваро Джало на 99% не перейдет в «Краснодар» этой зимой», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне 25-летний испанец принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей и стал автором трех результативных передач.

Действующий трудовой договор Джало с «Брагой» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в семь миллионов евро.

Напомним, «Краснодар» завершил первую часть сезона на вершине турнирной таблицы, набрав 38 очков в 18 турах.

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Краснодар Брага Альваро Джало трансферы футбола - зима 2024 Энди Бара ещё теги

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