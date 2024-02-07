«Крылья Советов» разошлись миром с клубом из Узбекистана

Самарские «Крылья Советов» провели очередной матч на этих зимних сборах. Команда Игоря Осинькина встречалась с представителем узбекистанского футбола – «Сурханом». Матч завершился равенством – 1:1. Единственный гол в составе российской команды получился на загляденье – его оформил Денис Якуба дальним ударом на 23-й минуте игры. Отметим, что встреча состояла из трёх таймов по 40 минут каждый.

Ранее «Крылья» на сборах провели три матча – обыграли «Гостивар» (3:1) и «Аланию» (3:1) и расписали мировую с сербским клубом «Раднички» (1:1).

В турнирной таблице РПЛ «Крылья» после 18 туров расположились на шестом месте с 29 баллами.