Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг 30-летнего защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

- Джикия провёл в «Спартаке» не один год. Наверное, взвесив все «за» и «против», он посчитал, что в этой ситуации ему комфортнее и удобнее оставаться в «Спартаке» до окончания контракта.

- Джикию задвигает Абаскаль?

- Тяжело судить, если мы не внутри и не знаем всех нюансов. Мне кажется, сейчас всё идёт по игре, по делу. В последнее время, когда Джикия выходил на поле, было видно, что он где-то недобегал, где-то ошибался. А за результат отвечает главный тренер, который определяет в состав тех футболистов, которые, на его взгляд, лучше готовы в конкретный момент, – сказал Селин.

В 19:30 «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Ростовом» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ. Георгия Джикия попал в число запасных «красно-белых».