​Карпин выбрал состав «Ростова» на матч со «Спартаком»

В среду вечером «Спартак» и «Ростов» пересекутся в рамках зимнего турнира Российской премьер-лиги. Наставник ростовчан Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в первом матче на этом турнире «Ростов» обыграл «Шабаб Аль-Ахли» со счётом 3:1.