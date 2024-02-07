«Краснодар» огорчил саудовский «Аль-Шабаб» в товарищеском матче

Лидер РПЛ, «Краснодар» оформил победу над клубом из Саудовской Аравии, «Аль-Шабабом». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу российской команды.

Единственный гол в игре оформил Эдуард Сперцян – он поразил ворота «Аль-Шабаба» на 15-й минуте игры с 11-метровой отметки. Помог заработать пенальти форвард Джон Кордоба – на колумбийце сфолили.

Напомним, что команда Владимира Ивича провела всего лишь второй матч на сборах. Ранее «Краснодар» разгромил представителя Мелбет-Первой лиги, московскую «Родину» (3:0).

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на чистом первом месте с 38 очками.