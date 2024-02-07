Родригао — о сборах: «Есть определённая усталость»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, как он себя чувствует в ходе тренировочных сборов

«Отлично, хотя, конечно, есть определенная усталость. Но это все на пользу, чтобы подготовится к возобновлению сезона», — приводит слова Родригао официальный сайт «сине-бело-голубых».

Футболист отметил, что для него эти сборы очень важны, потому что он не принимал участия в двух прошлых сборах команды.

В сезоне-2023/24 Родригао появился на поле в десяти матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями.

В четверг, 8 февраля, «Зенит» проведет товарищеский матч против «Шанхай Шеньхуа» в рамках Кубка равноправия. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.