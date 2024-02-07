Голкипер «Динамо» охарактеризовал Личку с помощью двух слов

Андрей Кудравец, один из голкиперов столичного «Динамо» оценил работу с главным тренером «бело-голубых», чехом Марцелом Личкой и охарактеризовал тренера благодаря двум прилагательным.

«Строгий и импульсивный. Он в упражнениях любит четкость, внимательность каждого игрока. Что не так — сразу на повышенных тонах говорит, что не так, как лучше сделать», - делится футболист со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Личка работает в «Динамо» лишь с лета 2023 года. При нём динамовцы сейчас идут на третьем месте турнирной таблицы РПЛ и отстают от лидера лишь на шесть очков.

«Очень хорошо, когда у команды есть эмоции и человек, который их добавляет», - заключил голкипер.