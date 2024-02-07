Родригао: «Игры на сборах — любимая часть тренировочного процесса»

Защитник «Зенита» Родригао признался, что игры являются его любимой частью сборов.

«Игры на сборах — любимая часть тренировочного процесса. В Абу-Даби было больше тренировок, здесь в Дохе больше проходим проверку в матчах», — приводит слова Родригао пресс-служба санкт-петербургского коллектива.

В первой части сезона 28-летний бразилец принял участие в 12 матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

По итогам 18 туров «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет два зачетных балла.