Родригао рассказал, почему тренировка в бассейне была для него некомфортной

Защитник «Зенита» Родригао поделился впечатлениями от тренировки, которая прошла в бассейне.

«Признаюсь честно, для меня она была не самой комфортной, потому что я не очень хорошо плаваю (улыбается). Но мы все должны делать то, что от нас требуют», — цитирует Родригао пресс-служба «сине-бело-голубых».

В текущем сезоне 28-летний защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После 18 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

Возобновление РПЛ после зимней паузы запланировано на начало марта.