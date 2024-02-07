​«Спартак» объяснил отсутствие Соболева в заявке на матч с «Ростовом»

В среду «Спартак» проведёт матч против «Ростова» в рамках зимнего турнира РПЛ. В заявке «красно-белых» на эту игру не оказалось нападающего Александра Соболева. Как сообщает пресс-служба московского клуба, Соболев не сыграет из-за незначительного повреждения.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Для «Спартака» это первый матч на зимнем турнире РПЛ. «Ростов», в свою очередь, уже успел обыграть «Шабаб Аль-Ахли» (3:1) на прошлой неделе.

Ознакомиться со стартовым составом «Спартака» можно в нашей новости.