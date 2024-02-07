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«Балтика» усилилась игроком сборной Беларуси официально

07 Февраля 2024 • 17:47 Комментировать

Правый полузащитник национальной сборной Беларуси Юрий Ковалёв стал игроком калининградской «Балтики». О переходе игрока объявила пресс-служба балтийцев.

Ковалёву 31 год, его прошлым клубом был «Оренбург», который он покинул в январе текущего года. До сегодняшнего дня новичок «Балтики» находился в калининградском клубе на просмотре.

Контракт стороны подписали до конца текущего сезона. Всего на счету белоруса в рамках этого сезона 17 выходов на поле, в которых он отличился двумя оформленными голевыми передачами.

Ковалёв сыграл 22 матча за сборную Беларуси и забил один гол.

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