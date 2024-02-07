Угальде — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Ростовом»

Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде попал в стартовый состав команды на предстоящий матч против «Ростова».

Полностью стартовый состав «Спартака» выгладит следующим образом: Максименко (вр), Зобнин (к), Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Зиньковский, Промес, Угальде.

Первая игра «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ против «Ростова» состоится сегодня, 7 февраля. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.