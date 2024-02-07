Тарханов назвал клуб, который больше всех подойдёт Джикии

Судьба российского центрдефа московского «Спартака» Георгия Джикии до сих пор не определена. А у известного футболиста, тем временем, подходит к концу трудовое соглашение с «красно-белыми».

Известный тренер Александр Тарханов порассуждал о том, какой клуб подойдёт Георгию для продолжения карьеры.

«Его любая команда возьмет. Подошёл бы клубам первой пятерки РПЛ, а десятки тем более. Полагаю, лучше всего для него был бы «Локомотив». Пишут, что он может уехать в Турцию. Для него это тоже неплохо. Там хороший чемпионат», - делится Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее, напомним, сообщалось о том, что Джикия может уйти в турецкий «Трабзонспор», который в позапрошлом сезоне выигрывал чемпионат Турции.